В Киеве 4-летняя девочка из-за игрушки "слайм" попала в реанимацию (видео)

В Киеве ребенка госпитализировали после того, как он вдохнул "слайм"

В Киеве четырехлетняя девочка получила химические и токсические ожоги легких из-за одной из самых популярных в наши дни игрушек, так называемого "слайма". Ребенок попал в реанимацию, об этом говорится в сюжете ТСН.

Ребенок, вероятно вдохнул кусочек слайма. Это очень распространенная и любимая детьми игрушка - субстанция, которую можно мять и растягивать. Есть несколько разновидностей игрушки, зависимо от тянучести и липкости. "Слайм" также называют "лизуном", "антистрессом" или "жвачкой для рук". Кроме готовой игрушки в пластиковой емкости можно приобрести наборы для изготовления слаймов своими руками.

Кроме того, блогеры рассказывают детям, как изготовить слайм дома. Подобные рецепты пользуются большой популярностью.

Врачи "Охматдета" настоятельно рекомедуют родителям присматривать за чадами во время игры с лизунами. Ведь медики киевской больницы уже не впервые сталкиваются с травматизмом из-за игрушки.

Мама девочки рассказывает, что вечером она начала кашлять, а когда лягла спать покашливание усилилось. Мама отвезла ребенка в "Охматдет", где ее ошарашили: у малышки в бронхах нашли кусок вещества, похожий на клей. Потом родители вспомнили, что ребенку недавно купили слайм, с которым она с удовольствием играла.

Ребенок, скорее всего засунул кусочек слизи в нос, а потом вдохнул. Чтобы извлечь вещество из тела девочки, пришлось применять общий наркоз. Медики говорят, что девочка получила ожоги из-за растворителя и клея, из которыз и делают слаймы.

Ребенок две недели провел в реанимации, был подключен к ИВЛ, и введен в медикаментозный сон. Девочка только начала возобновляться и идти на поправку. Тем не менее, влияние токсинов на организм ребенка в будущем предсказать очень сложно.

Одним из ингредиентов слайма является тетраборат натрия, или борная кислота. Вещество можно свободно купить в аптеке. Химики говорят, что она совсем не подходит для детских игрушек, ведь по четырехбальной шкале имеет токсичность с цифрой "два".

В Киеве ребенок попал в реанимацию из-за игрушки слайм (видео: YouTube/ТСН)