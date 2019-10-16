Муж облил жену кипятком в Запорожье: в деле произошел странный поворот

Муж облил жену кипятком в Запорожье (коллаж: РБК-Украина)

В Запорожье мужчина пытался расправиться с молодой женой

В Запорожье в конце июля произошел страшный инцидент - гражданский муж намеренно облил кипятком свою 24-летнюю супругу, когда та спала. Молодая мама двоих детей получила 21% ожогов и до средины октября находилась на лечении.

Все это время обвиняемый в нападении на Анастасию Шаповалову находился в СИЗО по постановлению суда, который арестовал его на два месяца.

При следующем заседании, Дмитрию Межебицкому изменили меру пресечения и отпустили его домой под круглосуточный домашний арест.

Муж облил жену кипятком в Запорожье (коллаж: РБК-Украина)

Прокурор уже подал апелляцию на решение Ленинского райсуда в Запорожье. А волонтер Злата Некрасова, которая все это время помогала Насте с лечением, рассказала, что решение суда стало неожиданностью для стороны защиты. Как оказалось, адвокатов Шаповаловой не пригласили на заседание.

Опубліковано Златою Некрасовою Субота, 12 жовтня 2019 р.

Муж облил жену кипятком в Запорожье (видео: facebook.com)

Стоит отметить, что за эти два месяца подозреваемый пытался чернить Настю, рассказывая о том, что она пила и регулярно изменяла ему. А по словам девушки, супруг избивал и издевался над ней. Настя терпела все это, поскольку ей некуда было идти. Девушка - круглая сирота, и жила с детьми в доме мужа.

Кроме того, известно, что Настя несколько дней назад вернулась к детям в Запорожье. Неизвестно, где они проживают сейчас, так как собственного жилья и близких родственников у них нет.