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Під Одесою зникла 11-річна дівчинка: до пошуків підключили авіацію

STYLERЖиття    15.06.2019 - 16:04
Під Одесою зникла 11-річна дівчинка: до пошуків підключили авіацію
Фото: колаж РБК-Україна

Сотні людей шукають неповнолітню Дарину під Одесою

Під Одесою в Іванівському районі зникла 11-річна Дарина Лук'яненко. У четвер, 13 червня о 14:00 дівчинка пішла в танцювальний гурток і до теперішнього часу додому не повернулася. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Рятувальники задіяли літаки місцевого аероклубу, на яких встановлені відеокамери. Крім того, в пошуках дитини беруть участь поліція, кінологи, 100 військовослужбовців, десятки співробітників ДСНС і більше сотні волонтерів.

Під Одесою зникла 11-річна дівчинка: до пошуків підключили авіацію

Під Одесою зникла 11-річна дівчинка: до пошуків підключили авіаціюФото: od.npu.gov.ua

Батьки дівчинки та правоохоронці побоюються, що з Дариною сталося щось серйозне. Ретельно обшукуються двори, поля, яри та покинуті будівлі.

Під Одесою зникла 11-річна дівчинка: до пошуків підключили авіацію

Фото: od.npu.gov.ua

На в'їзді в райцентр стоять поліцейські пости.

 
 

Фото: od.npu.gov.ua

Дівчинці на вигляд 11-13 років, у неї худорлява статура, русяве довге волосся і карі очі. Вона була в футболці білого кольору з малюнком журавля, рожевих шортах, чорних сандалях. При ній була сумка з різнобарвною лускою.

Нагадаємо, що під Одесою 8 червня пропав 11-річний хлопчик. Імовірно, дитина може знаходитися в Одесі.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом у Фастові пропав 10-річний школяр.

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