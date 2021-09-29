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Под Одессой подростки разгромили дом ради лайков в соцсетях: из окон вылетали вещи

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Одесса, Среда 29 сентября 2021 08:40
Под Одессой подростки разгромили дом ради лайков в соцсетях: из окон вылетали вещи Подростки отличились наглой выходкой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одесской области в селе Прилиманское подростки навели шуму в арендованном доме ради лайков в соцсетях. Несовершеннолетние праздновали день рождения товарища и громили арендованное жилье.

Об этом сообщается в сюжете канала "Украина 24".

Было человек 30

Соседи увидели, как из окон начали выкидывать вещи и позвонили хозяевам. Когда те прибыли на место ЧП с охраной дети начали выпрыгивать из окон и уезжать на машинах. Судя по всему, никто из подростков не хотел получить по заслугам за испорченное имущество.

"Окно разбито, потолок, люстры, они были перевернуты и уже не подлежат ремонту... Было человек 30. Как только мы зашли с охраной, они начали выбегать через забор, на машинах ехать", - рассказал владелец дома Николай Штефуряк.

Владельцы дома договор в этот раз не заключали, поскольку ребята имели общих знакомых. Стоимость аренды за сутки - 4000 грн, а залог 100 долларов, но этих денег совершенно не хватит, чтобы покрыть расходы.

Сами подростки на предложение убрать дом и этим возместить ущерб ответили отрицательно. Все жилище было в печальном состоянии, везде виднелись следы пьянки.

Молодые люди начали активно публиковать видео разгрома дома в соцсетях. Они даже делали прямые трансляции и уверяли, что они несовершеннолетние, поэтому им ничего не будет.

Накажут ли подростков

"Моей маме писали, скидывали. Моя мама сказала - не *** было сдавать квартиру малолеткам. По поводу этого - можете мне даже не писать. Мама не даст ни копейки. А если дойдет дело до ментов, то поверьте, моя мама все решит", - рассказал один из участников "вечеринки".

По словам известной блогерши Ольги Задорожной, молодые люди устроили такой разгром, чтобы увеличить количество подписчиков в Instagram и TikTok.

Юристы говорят, что в такой ситуации ущерб будут возмещать родители, но арендодателям нужно всегда заключать договор аренды, чтобы потом не оказаться ни с чем.

Как мы ранее писали, в TikTok новый челлендж вызвал волну вандализма.

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