Під Одесою підлітки розгромили будинок заради лайків у соцмережах: з вікон вилітали речі

В Одеській області в селі Прилиманське підлітки навели шуму в орендованому будинку заради лайків в соцмережах. Неповнолітні святкували день народження товариша і громили орендоване житло.

Було осіб 30

Сусіди побачили, як з вікон почали викидати речі й подзвонили господарям. Коли ті прибули на місце НП з охороною діти почали вистрибувати з вікон і їхати на машинах. Судячи з усього, ніхто з підлітків не хотів отримати по заслугах за зіпсоване майно.

"Вікно розбите, стеля, люстри, вони були перевернуті й вже не підлягають ремонту... Було людей 30. Як тільки ми зайшли з охороною, вони почали вибігати через паркан, на машинах їхати", - розповів власник будинку Микола Штефуряк.

Власники будинку договір цього разу не укладали, оскільки хлопці мали спільних знайомих. Вартість оренди за добу - 4000 грн, а застава 100 доларів, але цих грошей абсолютно не вистачить, щоб покрити витрати.

Самі підлітки на пропозицію прибрати будинок і цим відшкодувати збиток відповіли негативно. Все житло було в сумному стані, скрізь виднілися сліди п'янки.

Молоді люди почали активно публікувати відео розгрому будинку в соцмережах. Вони навіть робили прямі трансляції й запевняли, що вони неповнолітні, тому їм нічого не буде.

Чи покарають підлітків

"Моїй мамі писали, скидали. Моя мама сказала - не *** було здавати квартиру малоліткам. З приводу цього - можете мені навіть не писати. Мама не дасть ні копійки. А якщо дійде справа до ментів, то повірте, моя мама все вирішить", - розповів один з учасників "вечірки".

За словами відомої блогерки Ольги Задорожної, молоді люди влаштували такий розгром, щоб збільшити кількість передплатників в Instagram і TikTok.

Юристи кажуть, що в такій ситуації збиток будуть відшкодовувати батьки, але орендодавцям потрібно завжди укладати договір оренди, щоб потім не опинитися ні з чим.