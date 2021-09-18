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В TikTok новый челлендж вызвал волну вандализма: подростки уничтожают школы

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Суббота 18 сентября 2021 17:02
В TikTok новый челлендж вызвал волну вандализма: подростки уничтожают школы Новый челлендж в TikTok(Chesnot/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Подростки из США для роликов TikTok начали похищать школьное имущество и громить туалеты. Соцсеть заявила, что будет блокировать новый челлендж.

Об этом сообщил канал WPTV-TV.

В чем заключается челлендж

Так, в сентябре в американском TikTok распространился новый челлендж под хештегом #deviouslick и #deviouslicks. Его суть заключается в том, что подростку нужно что-то украсть из школы: от рулонов с туалетной бумагой до дорожных знаков со стоянки учебных заведений.

Классический ролик этого челлендж является демонстрацией того, как ребенок достает из рюкзака украденную вещь или несколько вещей. Также пользователи выкладывают ролики с самим моментом кражи. Все видео были смонтированы под трек американского репера Lil B "Ski Ski BasedGod". Сейчас есть более 100 тысяч клипов челлендж.

Кроме того, через некоторое время в TikTok начали появляться видео последствий челленджа, а именно отсутствие писсуаров и зеркал, сломанные смесители в туалете, из-за которых начался потоп и закрытые школой туалеты.

Также школы начали публиковать обращения к ученикам и призывать их остановиться и перестать воровать вещи.

TikTok будет удалять ролики

Отреагировала на ситуацию и соцсеть и начала удалять ролики. Соцсеть уже удалила видео учредителя челлендж - пользователя с ником jugg4elias. Первого сентября он выложил клип с демонстрацией украденной из школы пачку медицинских масок.

Сейчас при поиске по хештегу #deviouslick и #deviouslicks TikTok начал показывать сообщения, что эти ролики могут быть связаны с контентом, который нарушает правила площадки.

Ранее мы сообщали, что под Днепром подросток умер, вдохнув газ из баллона "для прикола для TikTok".

Также мы писали, что TikTok запустит службу для борьбы с психическими расстройствами.

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