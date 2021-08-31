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"Рассадник для крыс": под Одессой отдыхающие оставили после себя горы мусора (видео)

Автор: Роман Мирончук

На Каролине-Бугазе Одесской области после туристов, которые здесь отдыхали летом остались горы мусора. Свалка образовалась просто на асфальте.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Сейчас".

"На Каролине-Бугазе после летнего сезона образовалась огромная свалка. Издержки летнего сезона отдыха или плохая работа местных коммунальных служб? Скорее всего и то, и другое", - говорится в сообщении.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Вы смеетесь, после какого летнего сезона? Надо было в пятницу приехать. Это за вчерашний день и воскресенье после 10:00, мусоровоз раньше приехал вообще-то. А мусор там убирают каждое воскресенье в 14:00 обычно;
  • Да, таки убирают, сами были свидетелями этого процесса, когда проезжали в воскресенье мимо этого места;
  • Рассадник для крыс и сопутствующей антисанитарии…
  • Мы вчера ехали оттуда, и приезжали на выходные гора была гораздо больше, в этом месте это обычное дело, длящиеся годами. Даже контейнеры не помогают. Правда стояло на весь этот мусор всего 4 штуки. У меня лично обращение к хозяевам курортный заведений и гостиниц, вы там понастривали на берегу, заняли подходы к морю и даже проходы и дороги местами, у вас что нет денег на мусорные баки? Зато у них бассейны, а на море и песке срач, после их отдыхающих...

Напомним, в Одессе море покрылось неизвестной субстанцией.

Мы также писали о том, что в Одессе агрессивная женщина разгромила торговую лавку.

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Одесса