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В Одессе море покрылось неизвестной субстанцией: видео загрязненной воды

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Одесса, Четверг 26 августа 2021 23:13
В Одессе море покрылось неизвестной субстанцией: видео загрязненной воды В Одессе в море обнаружили неизвестное вещество (коллаж Рбк-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе после сильного ливня, море покрылось неизвестной субстанцией. Также ощутима сильная вонь.

Видео с неизвестным веществом опубликовали в Telegram-канале "Новости.LIVE Odesa".

Так, в сети обнародовали видео моря возле клуба Ibiza. На нем видно, что на воде плавает много белых неизвестных пятен.

Кроме того, эти пятна, которые плавают на воде, похожи на пену. Однако, ощутимо заметно, что в них есть пленка. Поэтому пока точно неизвестно, что это, и как оно попало в море.

Больше всего этого вещества прибило к волнорезу. Она плавает вокруг него на площади примерно несколько десятков квадратных метров. Также из-за этого на пляже ощущается сильный неприятный запах.

В комментариях пользователи пишут, что это жир, который сливают заведения питания.

  • Кажется обычная пена, но как всегда много мусора смыло;
  • Какой ужас! Что происходит?;
  • Зимой такая пена всегда;
  • Эта субстанция называется отходы!;
  • Прекрасно символизирует состояние нашего города;
  • Экологическая катастрофа!;
  • Фу, что делают с морем;
  • Единственные, кого жалко это рыбы и других жителей мора. Что люди творят;
  • Это не пена, а жир! Поскольку в наши и без того забытые илом ливневки нагло сливают отработку с общественного питания;
  • Очень даже известно, что это - содержимое жироуловителей из канализации заведений на пляже.

Ранее мы сообщали, что в Бердянске туристы устроили драку прямо в море. Конфликт возник из-за медуз.

Также в Одессе туристов катают на лошади недавно сломал ногу. За это в сети разразился скандал.

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Одесса море
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