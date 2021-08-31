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"Розсадник для щурів": під Одесою відпочивальники залишили після себе гори сміття (відео)

Автор: Роман Мирончук

На Кароліні-Бугазі Одеської області після туристів, які тут відпочивали влітку залишилися гори сміття. Звалище утворилося просто на асфальті.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса Зараз".

"На Кароліні-Бугазі після літнього сезону утворилося величезне звалище. Витрати літнього сезону відпочинку або погана робота місцевих комунальних служб? Швидше за все і те, і інше", - йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі прокоментували це.

  • Ви смієтеся, після якого літнього сезону? Треба було в п'ятницю приїхати. Це за вчорашній день і неділю після 10:00, сміттєвоз раніше приїхав взагалі-то. А сміття там прибирають щонеділі о 14:00 зазвичай;
  • Так, таки прибирають, самі були свідками цього процесу, коли проїжджали в неділю повз це місце;
  • Розсадник для щурів і супутньої антисанітарії…
  • Ми вчора їхали звідти, і приїжджали на вихідні гора була набагато більше, в цьому місці це звичайна справа, що триває роками. Навіть контейнери не допомагають. Правда стояло на все це сміття всього 4 штуки. У мене особисто звернення до господарів курортний закладів і готелів, ви там побудували на березі, зайняли підходи до моря і навіть проходи і дороги місцями, у вас що немає грошей на сміттєві баки? Зате у них басейни, а на морі і піску срач, після їх відпочивальніків...

Нагадаємо, в Одесі море вкрилося невідомою субстанцією.

Ми також писали про те, що в Одесі агресивна жінка розгромила торгову лавку.

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Одеса