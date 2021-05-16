Под Одессой нашли повешенным 14-летнего подростка, который ранее сбежал из дома

Парень убежал из дома после ссоры с родителями. Полицейские опрашивали друзей несовершеннолетнего, после чего начали проверять заброшенные дома и лесопосадки.

Никита Чуприн (фото: od.npu.gov.ua)

В итоге в одной из лесопосадок они и обнаружили тело мальчика. Внешних следов насильственной смерти на его теле не было.

Полиция обнаружила в лесопосадке повешенного подростка (фото: od.npu.gov.ua)

В СМИ появилась информация о том, что, по словам соседей подростка, он сильно поругался с родными. Бабушка заставляла внука копать огород, а он не хотел этого делать, поэтому и сбежал.

Полиция обнаружила в лесопосадке повешенного подростка (фото: od.npu.gov.ua)

При этом люди думают, что причина суицида крылась в чем-то большем, чем ссора с бабушкой. Он был чем-то озабочен, и ссора из-за огорода стала последней каплей.

Дело занесли в Единый реестр досудебных расследований как "самоубийство". При этом назначены экспертизы, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.