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Під Одесою знайшли повішеним 14-річного підлітка, який раніше втік з дому

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 16 травня, на околиці міста Ананьїв Одеської області поліція виявила повішеним 14-річного підлітка. При цьому, що з 15 травня його розшукували як зниклого.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Хлопець втік з дому після сварки з батьками. Поліцейські опитували друзів неповнолітнього, після чого почали перевіряти занедбані будинки та лісопосадки.

Микита Чуприн (фото: od.npu.gov.ua)

У підсумку в одній з лісопосадок вони і виявили тіло хлопчика. Зовнішніх слідів насильницької смерті на його тілі не було.

Поліція виявила в лісопосадці повішеного підлітка (фото: od.npu.gov.ua)

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що, за словами сусідів підлітка, він сильно посварився з рідними. Бабуся змушувала онука копати город, а він не хотів цього робити, тому і втік.

Поліція виявила в лісопосадці повішеного підлітка (фото: od.npu.gov.ua)

При цьому люди думають, що причина суїциду крилася в чомусь більшому, ніж сварка з бабусею. Він був чимось стурбований, і сварка через город стала останньою краплею.

Справу занесли до єдиного реєстру досудових розслідувань як "самогубство". При цьому призначені експертизи, правоохоронці встановлюють всі обставини і причини трагедії.

Нагадаємо, під Києвом скоїв суїцид 14-річний хлопчик, який напередодні погрожував однокласникам вибухом. Інцидент стався у Вишгороді.

Раніше в Білій Церкві напоїли і викрали дівчинку-підлітка. Відео її порятунку вразило мережу.

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