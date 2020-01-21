Под Одессой годовалый мальчик опрокинул на себя кипяток: мать смазала маслом

Под Одессой ребенок вылил на себя кипяток (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Малыша с тяжелыми ожогами доставили в реанимацию

Под Одессой годовалый ребенок попал в реанимационное отделение областного ожогового центра с тяжелыми ожогами. Как выяснилось, малыш случайно опрокинул на себя чайник с кипятком.

Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе. В полиции 21 января рассказали, что накануне вечером 21-летняя мама мальчика оставила его на кухне без присмотра, когда занималась домашними делами. В этот момент ребенок потянул за провод от электрочайника, и прибор перевернулся, ошпарив его кипятком.

После происшествия мать не стала обращаться за медицинской помощью, а просто самостоятельно смазала ожоги маслом. Про инцидент она рассказала своей знакомой уже утром, и женщина вызвала местного медика.

Малыша экстренно госпитализировали.

Правоохранители уточнили, что по месту жительства семья характеризуется положительно, вопросов с полицией или соцслужбой по делам детей не возникало.

По факту происшествия сведения были внесены в ЕРДР по признакам статьи 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК.

Санкции предполагают ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В настоящее время следствие продолжаются.

Нужно сказать, что менее месяца назад в Одесской области произошел похожий случай, но в тот раз он закончился трагедией. В многодетной семье в одном из сел Захаровская района малыши во время игры взяли горячий чайник, который опрокнулся. Кипяток попал на пятимесячного мальчика на голову и туловище. 27-летняя мать пятерых детей, которая в то время занималась по хозяйству во дворе, приняла решение не обращаться к врачам, но самостоятельно обработала пораженные участки тела средством для лечения ожогов. На следующий день просле происшествия младенец умер.