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Под Одессой умер младенец, которого дети облили кипятком: что грозит матери

STYLERПроисшествия    28.12.2019 - 17:03
Под Одессой умер младенец, которого дети облили кипятком: что грозит матери
Под Одессой умер младенец, которого облили кипятком (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

После ЧП мать пятерых детей решила не обращаться к медикам

Под Одессой на младенца вылили кипяток и в результате сильных ожогов ребенок умер. Трагедия произошла в многодетной семье в одном из сел Захаровская района, передали 28 декабря в местном отделении полиции в Одесской области.

Как рассказали правоохранители, ЧП случилось в момент, когда 27-летняя мать вышла из дома и занималась работой во дворе. В помещении в это время находились пятеро детей, самому старшему из которых - только восемь лет.

Малыши играли, и к определенный момент взяли горячий чайник, который опрокнулся. Кипяток попал на пятимесячного мальчика на голову и туловище.

Мать услышала крики ребенка и прибежала на помощь. Женщина приняла решение не обращаться к врачам, но самостоятельно обработала пораженные участки тела средством для лечения ожогов.

Это и стало причиной трагедии.

Сообщается, что на следующий день просле происшествия младенец умер.

Мать попросила соседку вызвать "скорую", и прибывшие медики только смогли констатировать смерть, а также сообщили о трагедии в полицию.

Правоохранители внесли сведения по факту смерти ребенка в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса (умышленное убийство).

Отмечается, что в настоящее время, с учетом установленных обстоятельств происшествия, решается вопрос о ее переквалификацию на ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК. Санкции предполагают ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Досудебное следствие продолжается.

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