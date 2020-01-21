Під Одесою однорічний хлопчик перекинув на себе окріп: мати змастила маслом

Під Одесою дитина вилила на себе окріп (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Малюка з тяжкими опіками доправили до реанімації

Під Одесою однорічна дитина потрапила до реанімаційного відділення обласного опікового центру з важкими опіками. Як з'ясувалося, малюк випадково перекинув на себе чайник з окропом.

Інцидент стався в Білгород-Дністровському районі. У поліції 21 січня розповіли, що напередодні ввечері 21-річна мама хлопчика залишила його на кухні без нагляду, коли займалася домашніми справами. У цей момент дитина потягнула за дріт від електрочайника, і прилад перекинувся, обшпаривши його окропом.

Після події мати не стала звертатися за медичною допомогою, а просто самостійно змастила опіки маслом. Про інцидент вона розповіла своїй знайомій вже вранці, і жінка викликала місцевого медика.

Малюка екстрено госпіталізували.

Правоохоронці уточнили, що за місцем проживання сім'я характеризується позитивно, питань із поліцією або соцслужбою у справах дітей не виникало.

За фактом події відомості були внесені до ЄРДР за ознаками статті 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК.

Санкції передбачають обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

В даний час слідство триває.

Треба сказати, що менше місяця тому в Одеській області стався схожий випадок, але того разу він закінчився трагедією. У багатодітній родині в одному із сіл Захаровская району малюки під час гри взяли гарячий чайник, який опрокнулся. Окріп потрапив на п'ятимісячного хлопчика на голову і тулуб. 27-річна мати п'ятьох дітей, яка в той час займалася по господарству у дворі, прийняла рішення не звертатися до лікарів, але самостійно опрацювала уражені ділянки тіла засобом для лікування опіків. На наступний день після події немовля померло.