Под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок: какая причина (фото)

Под Одессой на берег Хаджибейского лимана выбросило тысячи мертвых креветок. В некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров.
Об этом сообщают в Telegram-канале "Одесса INFO".
Как видно на фото, побережье устлано трупами морских раков.
По словам сотрудника Научного Института морской биологии Евгения Соколова, причин мора креветки в Лимане может быть много.
Однако, это могло произойти из-за резкого повышения температуры или из-за загрязнения воды после недавних ливней.
Фото: под Одессой на берег выбросило тысячи креветок (фото t.me/Одесса.info)
В комментариях пользователей волнует, из-за чего могло выбросить креветок. В то же время пишут, что некоторые люди могут их продавать на Привозе.
Ранее мы сообщали, что на пляжах Одессы не рекомендуют купаться из-за угрозы инфекций.
Также в Одесской области по Черному морю пронесся смерч.