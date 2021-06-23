Під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок: яка причина (фото)

Під Одесою на берег Хаджибейського лиману викинуло тисячі мертвих креветок. У деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.
Про це повідомляють в Telegram-каналі "Одеса INFO".
Як видно на фото, узбережжя встелене трупами морських раків.
За словами співробітника наукового Інституту морської біології Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато.
Однак, це могло статися через різке підвищення температури або через забруднення води після нещодавніх злив.
Фото:під Одесою на берег викинуло тисячі креветок (t.me/Одесса.info)
У коментарях користувачів хвилює, через що могло викинути креветок. Водночас пишуть, що деякі люди можуть їх продавати на Привозі.
Раніше ми повідомляли, що на пляжах Одеси не рекомендують купатися через загрозу інфекцій.
Також в Одеській області по Чорному морю пронісся смерч.