Під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок: яка причина (фото)

Під Одесою на берег Хаджибейського лиману викинуло тисячі мертвих креветок. У деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.

Про це повідомляють в Telegram-каналі "Одеса INFO".

У коментарях користувачів хвилює, через що могло викинути креветок. Водночас пишуть, що деякі люди можуть їх продавати на Привозі.

Однак, це могло статися через різке підвищення температури або через забруднення води після нещодавніх злив.

За словами співробітника наукового Інституту морської біології Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато.

Як видно на фото, узбережжя встелене трупами морських раків.

Раніше ми повідомляли, що на пляжах Одеси не рекомендують купатися через загрозу інфекцій.

Також в Одеській області по Чорному морю пронісся смерч.