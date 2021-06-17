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В Одесской области по Черному морю пронесся смерч

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Черноморск, Четверг 17 июня 2021 20:17
В Одесской области по Черному морю пронесся смерч Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одесской области сегодня заметили смерч. Стихия образовалась посреди Черного моря вблизи побережья Черноморска.

Об этом сообщил Telegram-канал Одесса Info.

На завтра в Одесской области было объявлено штормовое предупреждение.

На видео, которое записали очевидцы, можно заметить, что гигантский смерч образовался прямо в Черном море. На видео также видно, что рядом со смерчем проходит грузовое судно.

Смерч в Черном море

Posted by Дмитрий Левицкий on Thursday, June 17, 2021

Добавим, по данным Гидрометцентра, завтра в Одесской области завтра также будет дождливая погода. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от +24 до + 26 градусов.

Напомним, синоптики рассказали, когда дожди отступят и в Украину вернется жаркая погода.

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Одесса Черное море смерч
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