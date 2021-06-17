В Одесской области по Черному морю пронесся смерч
Иллюстративное фото (Getty Images)
В Одесской области сегодня заметили смерч. Стихия образовалась посреди Черного моря вблизи побережья Черноморска.
Об этом сообщил Telegram-канал Одесса Info.
На завтра в Одесской области было объявлено штормовое предупреждение.
На видео, которое записали очевидцы, можно заметить, что гигантский смерч образовался прямо в Черном море. На видео также видно, что рядом со смерчем проходит грузовое судно.
Смерч в Черном мореPosted by Дмитрий Левицкий on Thursday, June 17, 2021
Добавим, по данным Гидрометцентра, завтра в Одесской области завтра также будет дождливая погода. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от +24 до + 26 градусов.
Напомним, синоптики рассказали, когда дожди отступят и в Украину вернется жаркая погода.