На пляжах Одессы не рекомендуют купаться из-за угрозы инфекций
Из-за ливней, которые прошли в Одессе 12-13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Из-за этого есть опасность заболевания инфекциями, передающимися через воду.
Об этом сообщает 048 со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
"Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения. Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водным путем могут передаваться холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, лептоспироз, туляремия (загрязнение питьевой воды выделениями грызунов), бруцеллез, сальмонеллез.
Напомним, в Киеве официально пляжный сезон еще не стартовал, поскольку температура в Днепре сейчас менее 17 градусов. Сезон начнется, когда температура воды потеплеет - станет теплее +17 градусов.
Как рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, сейчас уже 14 коммунальных пляжей готовы для принятия отдыхающих. На них оборудованы раздевалки, пункты спасателей, общественные уборные. Также в КГГА определили 18 зон отдыха у воды, но пока без купания из-за низкой температуры воды.