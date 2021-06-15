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На пляжах Одессы не рекомендуют купаться из-за угрозы инфекций

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Одесса, Вторник 15 июня 2021 13:59
На пляжах Одессы не рекомендуют купаться из-за угрозы инфекций Фото: на пляжах Одессы не рекомендуют купаться (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Из-за ливней, которые прошли в Одессе 12-13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Из-за этого есть опасность заболевания инфекциями, передающимися через воду.

Об этом сообщает 048 со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения. Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водным путем могут передаваться холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, лептоспироз, туляремия (загрязнение питьевой воды выделениями грызунов), бруцеллез, сальмонеллез.

Напомним, в Киеве официально пляжный сезон еще не стартовал, поскольку температура в Днепре сейчас менее 17 градусов. Сезон начнется, когда температура воды потеплеет - станет теплее +17 градусов.

Как рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, сейчас уже 14 коммунальных пляжей готовы для принятия отдыхающих. На них оборудованы раздевалки, пункты спасателей, общественные уборные. Также в КГГА определили 18 зон отдыха у воды, но пока без купания из-за низкой температуры воды.

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