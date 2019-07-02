На одесском побережье заметили опасных морских животных: в сети переполох (видео)

На одесских пляжах замечены опасные скаты-хвостоколы. Ядовитых рыб снял на видео один из отдыхающих на пляже "Дельфин". Сразу четыре "морских кота" плавали недалеко от берега.

Отметим, что ранее хвостоколовые были частыми гостями на пляжах в зоне купания на черноморском побережье, но затем они стали встречаться все реже и реже.

Как рассказал автор видео ученый Юрий Караванский, скаты-хвостоколы опасны, если их попытаться взять в руки или неосторожно наступить, когда они отдыхают.

После публикации ролика в сети возник переполох, ведь эти морские животные опасны и уже были трагические случаи при встрече с хвостоколами. Напрмер, скат ударом шипа убил известного австралийского телеведущего Стива Ирвина во время съемок фильма "Самые опасные обитатели океана".

"На пляжах они скорее всего случайно. Эти скаты очень пугливы и не будут сидеть среди купающихся людей. Утром пляжи пустые и молодняк, видимо, решил прогуляться. Шума они не любят, поэтому вряд ли на него можно наткнуться днем на оживленном пляже", - успокоил старший преподаватель кафедры гидробиологии и общей экологии Одесского национального университета.

Он рассказал, что наткнулся на скатов на расстоянии 5-6 метров от берега.

Скат-хвостокол - Dasyatis pastinaca (Фото: wikipedia.org)

Ученого сразу забросали в комментах вопросами - если ли опасность для отдыхающих после появления на людном пляже скатов-хвостоколов, и стоит ли теперь воздерживаться от купания.

"Нет, для него удар шипом - защита, способ избежать опасности. Пловцы они плохие, вот и защищаются, как могут. Если есть возможность уплыть - он уплывет, ну а если нет возможности - тогда будет защищаться, чем может. А может он только этим ядовитым шипом. Ну а про людей они не думают, это их море", - отметил Караванский.

Видео с Facebook-страницы Юрия Караванского

Скаты-хвостоколы много времени проводят на дне, зарывшись в грунт. Потенциально они опасны, так как человек может на них случайно наступить, и рыба начнет защищаться от опасности при помощи своего грозного шипа на хвосте. В случае попадания в организм человека яда после такого ранения, возможно появление судороги, может остановиться дыхание, пострадавший может потерять сознание, и вплоть до летального исхода.

Добавим, что шипы этих скатов в древние времена использовали как оружие. Так, согласно древнегреческому драматургу Софоклу, копьем с наконечником из шипа хвостокола был убит Одиссей.

Скрин комментариев с Facebook-страницы Юрия Караванского

Напомним, недавно под Одессой море стало зеленого цвета и по словам местных жителей, на берегу стоял жуткий запах от воды. Это произошло из-за того, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры начали разлагаться. Экологи рассказали об опасности.

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