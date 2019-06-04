В Киеве небывалая активность клещей: заболевших стало втрое больше (видео)

Укусы клещей - в Украине участились случаи болезни Лайма (коллаж: РБК-Украина)

От укусов клещей все чаще страдают жители Киева

Из-за укусов клещей, которые особенно сильно активизировались этой весной, страдают все больше жителей Киева. Так, в этом году зафиксировали в три раза больше случаев заболевших болезнью Лайма, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТСН.

В этом году уже известно о 42 случаях болезни Лайма, или клещевого боррелиоза. Всего в столичных лабораториях исследовали более 200 насекомых, которых люди сняли с себя.

Медики советуют как можно быстрее извлечь клеща. Но при этом следует полность удалить насекомое, поскольку вероятность инфицирования сохраняется, даже если в теле осталась лапка животного.

Так, недавно в "челюстно-лицевом" травмпункте на Печерске сыну юриста Анны Маляр отказали в помощи с извлечением насекомого, мотивируя это тем, что это "не их специализация" (клещ впился мальчику в ногу. - Ред.).

Дело в том, что чем дольше клещ в теле, тем больше вероятность инфицирования.

А клещ, который достали из ноги сына оказался инфицирован бактерией рода Borrelia, которая является возбудителем болезни Лайма. Заболел ли мальчик, пока не известно - его регулярно обследуют медики.

Каждый год 1,5 тысяч украинцев болеют смертельно опасной болезнью, которая чаще всего передается через укусы клеща.

Укусы клещей - в Украине участились случаи болезни Лайма (видео: YouTube/ТСН)

Ранние проявления болезни Лайма могут включать в себя жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь. А несвоевременная и неправильная терапия может привести к развитию хронической болезни, которая трудноизлечима и может закончиться инвалидностью или даже смертью.

Напомним, мы писали, как правильно извлечь клеща без помощи медиков, и что дальше делать с насекомым.

Ранее мы сообщали, что в Украине появился опасный паук, от укуса которого немеют конечности.