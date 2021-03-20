В одесском клубе с размахом "отметили" переход в жесткий карантин: красноречивое видео
"Красную" зону карантина расширили на Одесскую область, где 20 марта ужесточили ограничительные меры из-за сложной ситуацией с COVID-19. При этом накануне было зафиксирован случай массового игнорирования эпидемиологических правил в одном из ночных клубов Южной Пальмиры.
Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице группы "Одесса как она есть".
На кадрах видно огромное количество посетителей заведения в зале во время концерта. Ни о какой социальной дистанции тут говорить вообще не приходится. Маски видны только у единиц.
"Походу реально красная зона карантина в Одессе будет уже на днях...", - пророчествуют в публикации.
Видео: В Одессе на концерте в клубе нарушали карантин
Мероприятие проходило в клубе "Ministerium" вечером 19 марта, где состоялся большой сольный концерт артиста Артема Пивоварова.
Отметим, что уже сегодня, 20 марта, решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Одесской области был определен "красный" уровень эпидемиологической опасности.
Как говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом 19 марта достиг 21%.
В "красном" регионе действуют такие ограничения:
Запрещена работа:
- общепита,
- ТРЦ,
- кинотеатров,
- театров,
- школ (кроме детских садов и начальных классов)
- продовольственных рынков,
- спортзалов и бассейнов.
Продолжают работать:
- банки,
- АЗС,
- ветеринарные клиники,
- аптеки,
- продовольственные магазины.
Ранее сообщалось, что в Киеве сеть фитнес-клубов нарушила жесткий карантин, который начался в столице с 20 марта.