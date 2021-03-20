В одеському клубі з розмахом "відзначили" перехід у жорсткий карантин: красномовне відео
"Червону" зону карантину розширили на Одеську область, де 20 березня посилили обмежувальні заходи через складну ситуацію з COVID-19. При цьому напередодні був зафіксований випадок масового ігнорування епідеміологічних правил в одному з нічних клубів Південної Пальміри.
Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці групи "Одеса як вона є".
На кадрах видно величезну кількість відвідувачів закладу в залі під час концерту. Про дотримання соціальної дистанції тут говорити взагалі не доводиться. Маски видно тільки в одиниць.
"Походу реально червона зона карантину в Одесі буде вже на днях", - пророкують у публікації.
Відео: В Одесі на концерті в клубі порушували карантин
Захід проходив у клубі "Ministerium" увечері 19 березня, де відбувся великий сольний концерт артиста Артема Пивоварова.
Зазначимо, що вже сьогодні, 20 березня, рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС в Одеській області було визначено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.
Як йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом 19 березня досяг 21%.
У "червоному" регіоні діють такі обмеження:
Заборонена робота:
- громадського харчування,
- ТРЦ,
- кінотеатрів,
- театрів,
- шкіл (крім дитячих садків і початкових класів)
- продовольчих ринків,
- спортзалів і басейнів.
Продовжують працювати:
- банки,
- АЗС,
- ветеринарні клініки,
- аптеки,
- продовольчі магазини.
Раніше повідомлялося, що у Києві мережа фітнес-клубів порушила жорсткий карантин, який розпочався у столиці з 20 березня.