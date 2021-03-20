В одеському клубі з розмахом "відзначили" перехід у жорсткий карантин: красномовне відео

"Червону" зону карантину розширили на Одеську область, де 20 березня посилили обмежувальні заходи через складну ситуацію з COVID-19. При цьому напередодні був зафіксований випадок масового ігнорування епідеміологічних правил в одному з нічних клубів Південної Пальміри.

Відповідне відео опубліковане на Facebook -сторінці групи "Одеса як вона є".

На кадрах видно величезну кількість відвідувачів закладу в залі під час концерту. Про дотримання соціальної дистанції тут говорити взагалі не доводиться. Маски видно тільки в одиниць.

"Походу реально червона зона карантину в Одесі буде вже на днях", - пророкують у публікації.

Відео: В Одесі на концерті в клубі порушували карантин

Захід проходив у клубі "Ministerium" увечері 19 березня, де відбувся великий сольний концерт артиста Артема Пивоварова.

Зазначимо, що вже сьогодні, 20 березня, рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС в Одеській області було визначено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Як йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом 19 березня досяг 21%.

У "червоному" регіоні діють такі обмеження:

Заборонена робота:

громадського харчування,

ТРЦ,

кінотеатрів,

театрів,

шкіл (крім дитячих садків і початкових класів)

продовольчих ринків,

спортзалів і басейнів.

Продовжують працювати: