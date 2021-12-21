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В Одессе женщина родила пятерню, а муж ее бросил: как многодетная мать живет сегодня

Новина українською →
Одесса, Вторник 21 декабря 2021 18:29
В Одессе женщина родила пятерню, а муж ее бросил: как многодетная мать живет сегодня Коллаж РБК-Украина: Оксана Кобелецкая воспитывает одна шестерых детей
Автор: Роман Мирончук

Жительница Одессы Оксана Кобелецкая уже пять лет одна воспитывает шестерых детей. После рождения пятерни муж бросил их и не платил алименты.

О том, как сейчас живет многодетная мать - читайте в нашем материале ниже.

Муж был рад беременности

Раньше Оксана Кобелецкая вместе с мужем Сергеем Семеновым воспитывали дочь Алису, потом они решили завести еще одного ребенка, и были очень удивлены, когда на УЗИ врач сказал, что у них будет сразу пять детей.

В Одессе женщина родила пятерню, а муж ее бросил: как многодетная мать живет сегодня

Оксана Кобелецкая с детьми (фото: instagram.com/odessafiver)

Муж сразу же бросил женщину, но потом вернулся и заявил, что будет помогать семье. Так и было поначалу. Город также решил помочь многодетным родителем и выделил им шестикомнатную квартиру.

В Одессе женщина родила пятерню, а муж ее бросил: как многодетная мать живет сегодня

Оксана Кобелецкая с детьми (фото: instagram.com/odessafiver)

Через полгода после бессонных ночей мужчина не выдержал, ушел из семьи и подал на развод. При этом он отказался своим детям платить алименты.

В Одессе женщина родила пятерню, а муж ее бросил: как многодетная мать живет сегодня

Оксана Кобелецкая с детьми (фото: instagram.com/odessafiver)

Как сейчас живет Оксана

Женщина всегда занята и утром ей нужно отвозить детей в детсад. Она делает это на микроавтобусе, который ей подарили. Кроме того, соседи и другие жители города создали специальный фонд помощи для семьи.

В Одессе женщина родила пятерню, а муж ее бросил: как многодетная мать живет сегодня

Оксана Кобелецкая (фото: instagram.com/odessafiver)

Оксана начала вести свой блог, в котором рассказывает и показывает будни своей семьи. В Instagram на нее подписаны более 200 тысяч человек. Ее часто приглашают на фотосессии и для съемок рекламы, поэтому таким образом она обеспечивает свою большую семью.

В Одессе женщина родила пятерню, а муж ее бросил: как многодетная мать живет сегодня

Оксана Кобелецкая с детьми (фото: instagram.com/odessafiver)

Самое главное - она не сломалась и несмотря на все трудности продолжает воспитывать детей.

В Одессе женщина родила пятерню, а муж ее бросил: как многодетная мать живет сегодня

Дети Оксаны Кобелецкой (фото: instagram.com/odessafiver)

Напомним, Оксана Кобелецкая рассказала о том, стоит ли заводить много детей.

Мы также писали о том, что Оксану Кобелецкую затравили в сети.

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