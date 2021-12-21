В Одесі жінка народила п'ятірню, а чоловік її покинув: як багатодітна мати живе сьогодні

Мешканка Одеси Оксана Кобелецька вже п'ять років одна виховує шістьох дітей. Після народження п'ятірню чоловік кинув їх і не платив аліменти.

Про те, як зараз живе багатодітна мати - читайте в нашому матеріалі нижче .

Чоловік був радий вагітності

Раніше Оксана Кобелецька разом з чоловіком Сергієм Семеновим виховували дочку Алісу, потім вони вирішили завести ще одну дитину, і були дуже здивовані, коли на УЗД лікар сказав, що у них буде відразу п'ять дітей.

Оксана Кобелецька з дітьми (фото: instagram.com/odessafiver)

Чоловік відразу ж кинув жінку, але потім повернувся і заявив, що допомагатиме родині. Так і було спочатку. Місто також вирішило допомогти багатодітним батькам і виділило їм шестикімнатну квартиру.

Оксана Кобелецька з дітьми (фото: instagram.com/odessafiver)

Через півроку після безсонних ночей чоловік не витримав, пішов з сім'ї і подав на розлучення. При цьому він відмовився своїм дітям платити аліменти.

Оксана Кобелецька з дітьми (фото: instagram.com/odessafiver)

Як зараз живе Оксана

Жінка завжди зайнята і вранці їй потрібно відвозити дітей в дитсадок. Вона робить це на мікроавтобусі, який їй подарували. Крім того, сусіди та інші жителі міста створили спеціальний фонд допомоги для сім'ї.

Оксана Кобелецька (фото: instagram.com/odessafiver)

Оксана почала вести свій блог, в якому розповідає і показує будні своєї сім'ї. В Instagram на неї підписані понад 200 тисяч осіб. Її часто запрошують на фотосесії і для зйомок реклами, тому таким чином вона забезпечує свою велику сім'ю.

Оксана Кобелецька з дітьми (фото: instagram.com/odessafiver)

Найголовніше - вона не зламалася і незважаючи на всі труднощі продовжує виховувати дітей.

Діти Оксани Кобелецької (фото: instagram.com/odessafiver)