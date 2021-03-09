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В Одессе женщина подожгла Пенсионный фонд из-за мизерной пенсии

Автор: Роман Мирончук

В Одессе пенсионерка подожгла двери главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области. Свой поступок она объяснила тем, что недовольна мизерной пенсией.

Об этом сообщает "Думская".

Инцидент произошел вчера, 8 марта, в 7 утра на Ришельевской улице. Пенсионерка облила двери Пенсионного фонда легковоспламеняющейся жидкостью, а затем их подожгла.

На место инцидента приехали пожарные и все потушили. У женщины изъяли бутылку, в которой еще было горючее вещество.

В данный момент не известно, будут ли пенсионерку привлекать к уголовной ответственности.

Пользователи сети прокомментировали ее поступок.

  • Разве поджогом можно увеличить размер пенсии? Сейчас еще может появиться и уголовное производство. Скорее всего, это результат неудачного обращения в Пенсионный фонд, где убедительно и понятно не объяснили пенсионерке все тонкости начисления пенсии;
  • Это была акция протеста, а не попытка увеличить размер пенсии путем поджога двери. Ей ничего не надо объяснять, а увеличить размер пенсии, чтобы она была не ниже минимальной зарплаты;
  • Довели пенсионеров до нищеты, грабительской коммуналкой добили;
  • В лучшем случае, управление социальной защиты ей окажет материальную помощь.

Напомним, украинцам с 4 марта увеличили пенсии.

Ранее украинцев растрогала история о 93-летнем ветеране в Киеве, который продает орехи возле метро.

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Новости Украины Одессапенсионерка
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