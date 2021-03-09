В Одессе женщина подожгла Пенсионный фонд из-за мизерной пенсии

Инцидент произошел вчера, 8 марта, в 7 утра на Ришельевской улице. Пенсионерка облила двери Пенсионного фонда легковоспламеняющейся жидкостью, а затем их подожгла.

На место инцидента приехали пожарные и все потушили. У женщины изъяли бутылку, в которой еще было горючее вещество.

В данный момент не известно, будут ли пенсионерку привлекать к уголовной ответственности.

Пользователи сети прокомментировали ее поступок.