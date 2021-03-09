В Одессе женщина подожгла Пенсионный фонд из-за мизерной пенсии

В Одессе пенсионерка подожгла двери главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области. Свой поступок она объяснила тем, что недовольна мизерной пенсией.
Об этом сообщает "Думская".
Инцидент произошел вчера, 8 марта, в 7 утра на Ришельевской улице. Пенсионерка облила двери Пенсионного фонда легковоспламеняющейся жидкостью, а затем их подожгла.
На место инцидента приехали пожарные и все потушили. У женщины изъяли бутылку, в которой еще было горючее вещество.
В данный момент не известно, будут ли пенсионерку привлекать к уголовной ответственности.
Пользователи сети прокомментировали ее поступок.
Напомним, украинцам с 4 марта увеличили пенсии.
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