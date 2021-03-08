Продает орехи возле метро: украинцев растрогала история о 93-летнем ветеране в Киеве

В Киеве 93-летний дедушка продает орехи возле станции метро "Почайна" недалеко от книжного рынка. Пенсионер - ветеран Второй Мировой войны, который нынче вынужден заняться таким "бизнесом", чтобы свести концы с концами.

Об этом говорится в сообщении на Facebook -странице "dtp.kiev.ua".

Также в сети опубликовали фото дедушки, который с палочкой стоит на улице возле нехитрого товара на картонных ящиках.

Автор поста рассказал, что ветеран Василий Иванович может рассказать об участии в войне, окончание которой встретил уже в госпитале после ранения.

"Этот девяностотрехлетний дедушка настоящий крепкий орешек! Брюс Уиллис отдыхает в сторонке. Дед участвовал во Второй Мировой Войне, дошел до Польши, где был ранен и закончил войну в госпитале. В 1945 году ему было 18 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас он вынужден заниматься такой торговлей "из-за подорожания тарифов и всего остального".

Также в сети призывают жителей столицы прийти и купить у дедушки что-либо из мелочи. Обычно его можно встретить на выходных в 30 метрах от входа на станцию метро, со стороны книжного рынка.

В Киеве 93-летний ветеран продает грецкие орехи возле метро (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Украинцы живо откликнулись на пост, многие рассказали о планах изрядно чем-либо затовариться у 93-летнего ветерана, чтобы его таким образом поддержать. Также в комментариях киевлянка Оксана Гуцель признается, что на фото узнала своего соседа, с которым живет в одном подъезде на Оболони.

"Ой, так это мой сосед. Не знала, что ему 93... А вообще он еще очень бодрый... А жена у него блондинка, лет 70, с таким тоненьким голосочком... Он действительно очень старенький, просто еще бодрый", - пишет женщина.

Также пользователи сети желают дедушке крепкого здоровья и многих лет жизни.