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В Одесі жінка підпалила Пенсійний фонд через мізерну пенсію

Автор: Роман Мирончук

В Одесі пенсіонерка підпалила двері головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області. Свій вчинок вона пояснила тим, що незадоволена мізерною пенсією.

Про це повідомляє "Думська".

Інцидент стався вчора, 8 березня, о 7 ранку на Рішельєвській вулиці. Пенсіонерка облила двері Пенсійного фонду легкозаймистою рідиною, а потім підпалила їх.

На місце інциденту прибули пожежники і все загасили. У жінки вилучили пляшку, в якій ще була пальна речовина.

Наразі не відомо, чи будуть пенсіонерку залучати до кримінальної відповідальності.

Користувачі мережі прокоментували її вчинок.

  • Хіба підпалом можна збільшити розмір пенсії? Зараз ще може з'явитися і кримінальне провадження. Швидше за все, це результат невдалого звернення до Пенсійного фонду, де переконливо і зрозуміло не пояснили пенсіонерці всі тонкощі нарахування пенсії;
  • Це була акція протесту, а не спроба збільшити розмір пенсії шляхом підпалу дверей. Їй нічого не треба пояснювати, а збільшити розмір пенсії, щоб вона була не нижче мінімальної зарплати;
  • Довели пенсіонерів до злиднів, грабіжницькою комуналкою добили;
  • У кращому разі, управління соціального захисту їй надасть матеріальну допомогу.

Нагадаємо, українцям з 4 березня збільшили пенсії.

Раніше українців зворушила історія про 93-річного ветерана у Києві, який продає горіхи біля метро.

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Новини України Одесапенсионерка
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