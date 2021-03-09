В Одесі жінка підпалила Пенсійний фонд через мізерну пенсію

В Одесі пенсіонерка підпалила двері головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області. Свій вчинок вона пояснила тим, що незадоволена мізерною пенсією.
Про це повідомляє "Думська".
Інцидент стався вчора, 8 березня, о 7 ранку на Рішельєвській вулиці. Пенсіонерка облила двері Пенсійного фонду легкозаймистою рідиною, а потім підпалила їх.
На місце інциденту прибули пожежники і все загасили. У жінки вилучили пляшку, в якій ще була пальна речовина.
Наразі не відомо, чи будуть пенсіонерку залучати до кримінальної відповідальності.
Користувачі мережі прокоментували її вчинок.
Нагадаємо, українцям з 4 березня збільшили пенсії.
Раніше українців зворушила історія про 93-річного ветерана у Києві, який продає горіхи біля метро.