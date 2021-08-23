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В Одессе задержали американца в футболке с флагом России: "вы нацисты, я знаю украинскую историю"

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Одесса, Понедельник 23 августа 2021 17:36
В Одессе задержали американца в футболке с флагом России: "вы нацисты, я знаю украинскую историю" Коллаж РБК-Украина: в Одессе задержали американца в футболке с флагом РФ
Автор: Роман Мирончук

В Одессе в День Государственного флага Украины, американец, который родился в РФ, гулял в футболке с флагом России. При этом он провоцировал людей на Потемкинской лестнице, где разворачивали 30-метровый флаг нашей страны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".

Когда полиция попросила 26-летнего мужчину прекратить провокации, он начал убегать, но его задержали. При этом он назвал украинцев нацистами.

"Вы нацисты, я знаю украинскую историю", - заявил он.

Его доставили в отделение полиции, где составили админпротоколы по ст. 173 и 185 КУоАП (мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Напомним, в одном из магазинов Киева заметили мужчину, который там работал в футболке с гербом России. Это вызвало возмущение у людей, снимавших видео. Мужчину попросили переодеться.

Его также упрекнули в том, что в магазине на прилавке лежит российский товар.

Ранее в Днепре разъяренный мужчина набросился на военного во время митинга. Он выкрикивал, что, защитник Украины "пошел за деньги убивать людей".

Позже в сети появилось видео, на котором мужчина оправдывается на свое поведение. По его словам, у него не было претензий к военным ВСУ.

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