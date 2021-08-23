В Одессе задержали американца в футболке с флагом России: "вы нацисты, я знаю украинскую историю"

В Одессе в День Государственного флага Украины, американец, который родился в РФ, гулял в футболке с флагом России. При этом он провоцировал людей на Потемкинской лестнице, где разворачивали 30-метровый флаг нашей страны.

Об этом сообщает Telegram-канал " Украина в шоке ".

Когда полиция попросила 26-летнего мужчину прекратить провокации, он начал убегать, но его задержали. При этом он назвал украинцев нацистами.

"Вы нацисты, я знаю украинскую историю", - заявил он.

Его доставили в отделение полиции, где составили админпротоколы по ст. 173 и 185 КУоАП (мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).