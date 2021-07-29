В Киеве заметили сотрудника магазина в футболке с гербом России: мужчину попросили переодеться

В одном из магазинов Киева заметили мужчину, который там работал в футболке с гербом России. Это вызвало негодование у людей, которые снимали видео. Они попросили сотрудника магазина переодеться.

На видео видно, что мужчина раскладывает овощи в черной футболке, на которой изображен герб РФ. К нему подошли и попросили показать на камеру футболку.

После чего его спросили знает ли он, что это герб России, на что работник магазина ответил: "нет". Его попросили переодеться на месте, и сказали, что если нет во что, то надеть футболку навыворот. В противном случае пригрозили вызовом полиции.

Также его упрекнули в том, что на прилавках магазина находится российский товар. После чего, мужчина ушел в подсобку переодеваться.