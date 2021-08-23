В Одесі затримали американця в футболці з прапором Росії: "ви нацисти, я знаю українську історію"

В Одесі в День Державного прапора України, американець, який народився в РФ, гуляв у футболці з прапором Росії. При цьому він провокував людей на Потьомкінських сходах, де розгортали 30-метровий прапор нашої країни.

Про це повідомляє Telegram-канал " Україна в шоці ".

Коли поліція попросила 26-річного чоловіка припинити провокації, він почав тікати, але його затримали. При цьому він назвав українців нацистами.

"Ви нацисти, я знаю українську історію", - заявив він.

Його доставили у відділення поліції, де склали адмінпротоколи за ст. 173 і 185 КУпАП (дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського).