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В Одессе восьмиклассник забрызгал из баллончика учительницу во время урока: видео инцидента

Автор: Styler

В Одессе в школе №22 восьмиклассник забрызгал из баллончика учительницу математики прямо на уроке. Женщина получила ожог роговицы глаза, и ее госпитализировали.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху*вая Одесса".

На видео видно, как учительница подходит к ученику, о чем-то с ним говорит, и снимает на камеру. После этого школьник достает из рюкзака перцовый баллончик и распыляет его в лицо женщине.

Позже появилась информации, что он это сделал из-за того, что учитель вспомнила про его маму, которая умерла.

"У мальчика умерла мама месяц назад, и учительница пригрозила ему тем, что позвонит его матери и расскажет, как он себя ведет и срывает уроки, но вроде она не знала, что мамы уже нет", - говорится в сообщении.

Напомним, украинского журналиста Майкла Щура, настоящее имя которого Роман Винтонив, в центре Киева забрызгали из баллончика и побили. Инцидент произошел на прошлой неделе на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко.

Конфликт произошел с двумя парнями, которые были на самокатах, и не соблюдали правила дорожного движения.

Мы также писали о том, что украинские школьники могут продолжить обучение летом 2021 года из-за пандемии коронавируса и большого количества каникул. Решение о занятиях летом будет принимать само учебное заведение.

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