Майкла Щура забрызгали из баллончика и побили в центре Киева: журналист сделал заявление (видео)

Украинского журналиста Майкла Щура (Романа Винтонива) в центре Киева забрызгали из баллончика и побили - инцидент произошел сегодня около двух часов дня на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко.

Конфликт произошел с двумя парнями на самокатах, которые не соблюдали правила дорожного движения. Журналист громко сделал замечание одному из молодых людей, тот вступил в спор - мол, ему можно, так как он на велодорожке - и началась перепалка, а его друг внезапно применил баллончик прямо Роману в глаза. Потом сел на самокат и поехал себе.

"Я его догнал и стащил с самоката. Мы оба так нормально навернулись. Поднялись. И начался диалог в стиле:

- ты для чего меня запшикал. Я к тебе не проявлял агрессии (я реально это сказал. Не понимаю, как это удалось сформулировать).

В ответ он меня ударил", - описывает ситуацию ведущий "Телевидения Торонто".

Он также добавил, что один из парней подошел к нему и передал ключи, которые выпали из рюкзака журналиста, когда он упал.

"Спросил "это ваше?" И это было мое. Дальше мы еще попререкались немного, что он не должен был меня бить и запшикивать лицо баллоном. А дальше он сел - и поехал. В сторону Прорезной. Я за ним уже не мог гнаться. Мог ходить. И пошел искать, где можно промыть глаза и нос", - написал Роман.

Журналист позвонил в полицию относительно происшествия, но "копы" не приехали, и он обратился к патрульным на улице. Те посоветовали идти в участок писать заявление, что Винтонив и сделал.

Видео: Майкла Щура побили в центре Киева парни на самокатах из-за замечания

Ведущий отметил, что если в инциденте есть какая-либо его вина, то готов нести ответственность. Также Роман ищет возможных свидетелей досадной ситуации, и просит связаться с ним по сети.

"Если вы / ваши знакомые видели, как это все происходило, пожалуйста, отпишитесь в личные сообщения. Я ищу людей, которые это видели. Если у вас есть камера где-то там, то это все событие происходило напротив 11-го номера улице Ярославов Вал 21 апреля в 13: 50-13: 55. Если вы - тот парень на самокате или его друг. У меня к тебе все то же - "пропускай пешеходов". Если бы ты знал об этом правиле, то этой всей ситуации не было. Да - ее не было бы, если бы я просто постоял на переходе и ничего не сказал. Но, как я написал выше - если я сделал что-то незаконное - я готов нести ответственность", - заявил журналист.

Майкл Щур рассказал об инциденте с дракой с парнями на самокатах в Киеве, которые нарушали ПДД (Фото: facebook.com/michael.shchur.3)