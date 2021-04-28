В Одесі восьмикласник забризкав з балончика вчительку під час уроку: відео інциденту

В Одесі в школі №22 восьмикласник забризкав з балончика вчительку математики прямо на уроці. Жінка отримала опік рогівки ока, і її госпіталізували.

На відео видно, як вчителька підходить до учня, про щось з ним говорить, і знімає на камеру. Після цього школяр дістає з рюкзака перцевий балончик і розпорошує його в обличчя жінці.

Пізніше з'явилася інформації, що він це зробив через те, що вчитель згадала про його маму, яка померла.

"У хлопчика померла мама місяць тому, і вчителька пригрозила йому тим, що подзвонить його матері і розповість, як він себе веде і зриває уроки, але начебто вона не знала, що мами вже немає", - йдеться в повідомленні.