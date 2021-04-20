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Украинским школьникам рассказали, будут ли они учиться летом

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 14:06
Украинским школьникам рассказали, будут ли они учиться летом Учебный год для школьников могут продолжить (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские школьники могут продолжить обучение летом 2021 года из-за пандемии коронавируса и большого количества каникул. Решение о занятиях летом будет принимать само учебное заведение.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире ТСН.

Горбачев напомнил, что учебный год в школах продолжается до 30 июня. Так предполагает закон. Власть на местах может самостоятельно принимать решение относительно учебного процесса.

"Если школа или департамент образования решит продлить учебный год, то они имеют на это право. Ученики должны учиться не менее 175 учебных дней в году", - сказал Горбачев.

К слову, в Тернополе сейчас решили ослабить карантин и возобновить очное обучение учащихся 5-11 классов. На такой шаг пошли на фоне уменьшения заболеваемости среди школьников и учителей.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом Министерство образования и науки рекомендовало отправить школьников 5-11 классов в "желтых" и "оранжевых" регионах на "дистанционку".

Напомним, в Киеве на пасхальные праздники готовят дополнительные карантинные ограничения. Городские власти хотят предотвратить новую вспышку коронавируса.

Кроме того, стало известно, когда в Киеве откроются детские сады.

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