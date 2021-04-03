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В Одессе водитель "скорой" с пациентами в салоне уснул за рулем и влетел в такси (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Одессе произошло ДТП с участием кареты "скорой помощи" и легкового автомобиля такси. В результате аварии пострадала фельдшер, которую госпитализировали с ушибами.

Об этом 3 апреля передает УСИ.

Инцидент случился этой ночью на улице Атамана Головатого, на окраине города.

Предварительно установлено, что виновником ДТП стал водитель неотложки, который уснул за рулем. Так, он врезался в припаркованное возле дороги такси.

Появились фотографии с места аварии. Как видно на снимках, удар от столкновения был очень сильным, так как легковушка Daewoo оказалась полностью разбита - машина практически превратилась в груду металлолома. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.

В момент аварии в салоне такси находился водитель. После того как авто протаранила карета "скорой", мужчину зажало дверью, и для того, чтобы его вытащить, потребовались спасатели ГСЧС. К счастью, в результате инцидента он травм не получил.

Однако медик, которая была в неотложке, получила ушиб после ДТП. Женщину-фельдшера увезли в больницу.

Также в "скорой" во время аварии находилась девушка с матерью, которую везли в клинику.

Ранее сообщалось, что под Черниговом трактор въехал в "скорую", и в результате ДТП пострадали двое человек.

Напомним, перед этим в Тернополе в ДТП попал автомобиль с COVID-вакциной, и в аварии тоже были пострадавшие.

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