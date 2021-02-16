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В Черниговской области трактор въехал в "скорую", есть пострадавшие

Новина українською → Черниговская область, Вторник 16 февраля 2021 14:12
В Черниговской области трактор въехал в "скорую", есть пострадавшие Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Черниговской области, трактор, который расчищал дорогу от снега, столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали двое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Как сообщается, авария произошла накануне в 10:30 на автодороге между селом Дроздовка и пгт Куликовка Черниговского района. Тогда водитель трактора JOHN DEERE 6195M при разъезде со встречным автомобилем не учел дорожной обстановки и отвалом для чистки снега совершил столкновение с автомобилем скорой помощи "УАЗ 3962".

В результате происшествия пассажиры автомобиля "УАЗ" получили телесные повреждения. Их госпитализировали в Куликовскую центральную районной и Черниговскую областную больницы.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести).

Напомним, ранее в Борисполе (Киевская область) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса и автобуса, который осуществлял городские перевозки. В результате аварии пострадали четыре человека.

Вместе с тем на дороге под Винницей произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса, грузовиков и легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.

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