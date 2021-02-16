В Черниговской области трактор въехал в "скорую", есть пострадавшие

В Черниговской области, трактор, который расчищал дорогу от снега, столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали двое человек.

Как сообщается, авария произошла накануне в 10:30 на автодороге между селом Дроздовка и пгт Куликовка Черниговского района. Тогда водитель трактора JOHN DEERE 6195M при разъезде со встречным автомобилем не учел дорожной обстановки и отвалом для чистки снега совершил столкновение с автомобилем скорой помощи "УАЗ 3962".

В результате происшествия пассажиры автомобиля "УАЗ" получили телесные повреждения. Их госпитализировали в Куликовскую центральную районной и Черниговскую областную больницы.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести).