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В Тернополе в ДТП попал автомобиль с COVID-вакциной, есть пострадавшие

Новина українською → Тернопольская область, Среда 17 марта 2021 19:16
В Тернополе в ДТП попал автомобиль с COVID-вакциной, есть пострадавшие Фото: знак аварийной остановки (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Тернополе случилась авария с участием автомобиля, в котором перевозили дозы вакцины от коронавируса. Ампулы не повредили, но трое человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной Нацполиции.

Инцидент произошел на улице Микуленцкой в Тернополе. По данным следствия, автомобиль скорой помощи Renault Duster остановился на регулируемом пешеходе. В него сзади въехал автомобиль Ford. Предварительно, он и стал виновником аварии, не соблюдя дистанцию.

Известно, что автомобиль медпомощи ехал в сторону Бучача и вез вакцину от коронавируса. В этой машине, кроме водителя было четверо пассажиров, трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с препаратом не повреждены.

Напомним, во вторник, 16 марта, в Одесской области внедорожник въехал в припаркованный на обочине грузовик. В результате происшествия два человека погибли, еще двое получили травмы.

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