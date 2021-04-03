В Одессе водитель "скорой" с пациентами в салоне уснул за рулем и влетел в такси (фото)
В Одессе произошло ДТП с участием кареты "скорой помощи" и легкового автомобиля такси. В результате аварии пострадала фельдшер, которую госпитализировали с ушибами.
Об этом 3 апреля передает УСИ.
Инцидент случился этой ночью на улице Атамана Головатого, на окраине города.
Предварительно установлено, что виновником ДТП стал водитель неотложки, который уснул за рулем. Так, он врезался в припаркованное возле дороги такси.
Появились фотографии с места аварии. Как видно на снимках, удар от столкновения был очень сильным, так как легковушка Daewoo оказалась полностью разбита - машина практически превратилась в груду металлолома. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.
В момент аварии в салоне такси находился водитель. После того как авто протаранила карета "скорой", мужчину зажало дверью, и для того, чтобы его вытащить, потребовались спасатели ГСЧС. К счастью, в результате инцидента он травм не получил.
Однако медик, которая была в неотложке, получила ушиб после ДТП. Женщину-фельдшера увезли в больницу.
Также в "скорой" во время аварии находилась девушка с матерью, которую везли в клинику.
Ранее сообщалось, что под Черниговом трактор въехал в "скорую", и в результате ДТП пострадали двое человек.
Напомним, перед этим в Тернополе в ДТП попал автомобиль с COVID-вакциной, и в аварии тоже были пострадавшие.