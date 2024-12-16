Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня

Нові графіки стабілізаційних відключень світла в Україні запроваджуються сьогодні, 16 грудня 2025 року. Вони будуть однаковими для всіх регіонів, рівномірними, а ще очікується, що тепер більше споживачів будуть зі світлом.

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Нові графіки відключення світла: що змінилося

Минулого тижня в Україні оновилися інструкції для графіків відключення світла. І протягом кількох днів оператори системи розподілу (ОСР, або більш звично - обленерго) адаптували свої графіки до нових вимог.

Що змінилося для побутових споживачів:

кожна черга додатково розділена на дві підчерги

на відключення та підключення відводиться до 30 хвилин

графіки в усіх областях уніфікуються

Кожна група в кожній області, яку визначає обленерго, отримає чіткий час, коли до неї застосовуватимуть заходи обмеження. З урахуванням рівномірного розподілу за такими критеріями, як день/ніч та будній/вихідний день.

При цьому оскільки протягом дня повністю зрівняти тривалість для кожної групи неможливо, остаточне вирівнювання відбуватиметься за підсумками тижня.

Що стосується промисловості та бізнесу, посилюється контроль за застосуванням графіків обмеження потужності. Якщо підприємства не виконують відповідні команди, обленерго самостійно запроваджують графіки аварійних відключень щодо своїх споживачів. А "Укренерго" - щодо споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Навіщо оновили графіки

Раніше графіки відключень відрізнялися залежно від області. Це ускладнювало управління енергосистемою під час російських ракетних і дронових атак. Тому був потрібен єдиний підхід по всій країні, який дасть змогу гнучкіше застосовувати обмеження.

Переваги нового підходу:

більш деталізовані графіки (допоможуть краще планувати день)

графіки складаються так, щоб уникнути перевантажень під час переходу між чергами

перехід на підчерги дасть змогу відключати менше споживачів

між відключеннями - щонайменше 3,5 години зі світлом (вистачить, щоб, наприклад, зарядити пристрої та прогріти будинок)

Основна відмінність нових графіків від старих у фіксації годин зі світлом не лише на день уперед, пояснює директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"До цього графіки визначалися щовечора. Які будуть обмеження на завтра, побутові та промислові споживачі дізнавалися зазвичай після 18:00-19:00, після того, як закінчувався робочий день. І це не давало змоги ефективно планувати свої дії як на роботі, так і вдома. Тому було зроблено те, що потрібно було вже давно зробити", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Який виглядатимуть нові графіки відключення світла

Кожна з шести черг розділена на дві підчерги: 1.1 і 1.2, 2.1 і 2.2 тощо. Відповідно, вводиться конкретний графік для кожної підчерги. Перевірити, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

В умовах дефіциту енергії підчерги потрібні для більш рівномірного навантаження на енергосистему (щоб не допустити аварії). Наприклад, якщо не потрібно знеструмлювати цілу чергу, диспетчер може дати команду на відключення половини. Або, навпаки, на відключення 2,5 черги, якщо двох черг замало.

"Обленерго може відключити підгрупу і більш точно розподілити навантаження на енергосистему. Як наслідок, більше людей одночасно будуть зі світлом", - зазначили в ДТЕК.

За фактом, підчерги - це аналог так званих "сірих зон" (проміжок часу, у який може не бути світла), каже Рябцев. І, на його думку, це зручніше, ніж просто замість шести черг вводити відразу 12.

Раніше часовий відрізок, за який будинок знову підключали до електроенергії, міг сягати однієї години. Тепер обленерго користуватимуться основним часовим проміжком у 30 хвилин.

"Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків", - зазначив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Графіки на добу будуть оновлюватися щовечора. Також доступний прогнозний графік на тиждень наперед із годинами, коли світло точно є і коли його можуть відключити. Тобто залишаються "білі" і "сірі" зони.

Фото: приклад прогнозного графіка на 12 підчергових (yasno.com.ua)

Таким чином, очікується, що протягом щонайменше 3,5 годин клієнти в "білій зоні" точно будуть зі світлом. Усе це в сукупності означає, що одночасно буде знеструмлено менше споживачів.

Зазначимо, як і раніше графіки застосовуються лише в разі стабілізаційних відключень.

"Адже вони не будуть діяти постійно. А коли є дефіцит потужностей, проблеми в системах розподілу і немає можливості імпорту. Якщо все це має місце, вводяться графіки. Але не кожен окремий день, а так, щоб люди заздалегідь знали, що буде в понеділок, вівторок, середу і так далі", - розповів РБК-Україна Геннадій Рябцев.

Що дасть уніфікація графіків по регіонах

Новий підхід до формування графіків прийнято всіма операторами системи розподілу в Україні.

"Усі ОСР працюватимуть у єдиній логіці, а отже, відключення в усій країні мають бути більш справедливими. За дотриманням оновлених підходів і коректним формуванням графіків стежитиме Держенергонагляд", - зазначив Коваленко.

До цього графіки в регіонах могли сильно відрізнятися, що спричиняло нерівномірний розподіл доступної електроенергії. Уніфікований національний графік дасть змогу виправити ситуацію, коли за однакового застосування обмежень деякі області були зі світлом більше, а інші менше.

Але слід розуміти, що після крайніх російських атак в Україні значно пошкоджені магістральні підстанції. Саме вони передають електрику з однієї частини країни в іншу, тож досі є проблеми з доставкою енергії в деякі області.

Крім того, якщо відбуваються локальні аварії або противник знову пошкодить лінії передач, графіки можуть змінитися. Відслідковувати їх можна на офіційних сторінках "Укренерго", ДТЕК або відповідного обленерго.

При підготовці використовувалися інформація "Укренерго", ДТЕК, Facebook гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка та коментар директора центру "Психея" Геннадія Рябцева.