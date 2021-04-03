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В Одесі водій "швидкої" з пацієнтами в салоні заснув за кермом і влетів у таксі (фото)

Новость на русском → Одеса, Субота 03 квітня 2021 12:09
В Одесі водій "швидкої" з пацієнтами в салоні заснув за кермом і влетів у таксі (фото) Фото: автомобіль "швидкої допомоги" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі сталася ДТП за участю карети "швидкої допомоги" і легкового автомобіля таксі. В результаті аварії постраждала фельдшер, яку госпіталізували із забоями.

Про це 3 квітня передає УСИ.

Інцидент стався цієї ночі на вулиці Отамана Головатого, на околиці міста.

Попередньо встановлено, що винуватцем ДТП став водій невідкладної допомоги, який заснув за кермом. Так, він врізався в припарковане біля дороги таксі.

З'явилися фотографії з місця аварії. Як видно на знімках, удар від зіткнення був дуже сильним, оскільки легковик Daewoo виявився повністю розбитим - машина практично перетворилася на купу металобрухту. Кадри можна переглянути за цим посиланням.

У момент аварії в салоні перебував водій таксі. Після того як авто протаранило карета "швидкої", чоловіка затиснуло дверима, і для того, щоб його витягнути, були потрібні рятувальники ДСНС. На щастя, в результаті інциденту він травм не отримав.

Проте медик, яка була у "швидкій", отримала забій після ДТП. Жінку-фельдшера відвезли до лікарні.

Також у "швидкій" під час аварії перебувала дівчина з матір'ю, яку везли до клініки.

Раніше повідомлялося, що під Черніговом трактор в'їхав у "швидку", і у результаті ДТП постраждали двоє людей.

Нагадаємо, перед цтеж були постраждалі.

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