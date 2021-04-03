В Одесі водій "швидкої" з пацієнтами в салоні заснув за кермом і влетів у таксі (фото)

В Одесі сталася ДТП за участю карети "швидкої допомоги" і легкового автомобіля таксі. В результаті аварії постраждала фельдшер, яку госпіталізували із забоями.

Інцидент стався цієї ночі на вулиці Отамана Головатого, на околиці міста.

Попередньо встановлено, що винуватцем ДТП став водій невідкладної допомоги, який заснув за кермом. Так, він врізався в припарковане біля дороги таксі.

З'явилися фотографії з місця аварії. Як видно на знімках, удар від зіткнення був дуже сильним, оскільки легковик Daewoo виявився повністю розбитим - машина практично перетворилася на купу металобрухту. Кадри можна переглянути за цим посиланням.

У момент аварії в салоні перебував водій таксі. Після того як авто протаранило карета "швидкої", чоловіка затиснуло дверима, і для того, щоб його витягнути, були потрібні рятувальники ДСНС. На щастя, в результаті інциденту він травм не отримав.

Проте медик, яка була у "швидкій", отримала забій після ДТП. Жінку-фельдшера відвезли до лікарні.

Також у "швидкій" під час аварії перебувала дівчина з матір'ю, яку везли до клініки.