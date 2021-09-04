В Одессе вагон трамвая сошел с рельсов во время движения транспорта и ударил прохожего - молодой человек получил травму головы, и пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Об этом 4 сентября передает местное издание " Думская ".

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу на улице Старопортофранковской в районе пересечения с Тираспольской.

На место прибыли сотрудники полиции и карета "скорой". Правоохранители выясняют причины и детали происшествия.

Сошедший с рельсов вагон задел одессита задней тележкой. Пострадавшего было решено госпитализировать.

В Одессе вагон трамвая устроил "дрифт" и сбил пешехода (фото: dumskaya.net)

В коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс" уточнили, что трамвай №5 в момент происшествия двигался в направлении автовокзала.

После инцидента на аварийном участке начали проводить восстановительные работы. Движение трамваев №5 и 28 было временно заблокировано в обе стороны.

Видео: в Одессе трамвай сошел с рельсов и сбил пешехода