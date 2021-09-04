В Одессе трамвай сошел с рельсов и сбил пешехода
В Одессе вагон трамвая сошел с рельсов во время движения транспорта и ударил прохожего - молодой человек получил травму головы, и пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Об этом 4 сентября передает местное издание "Думская".
Инцидент произошел поздно вечером в пятницу на улице Старопортофранковской в районе пересечения с Тираспольской.
На место прибыли сотрудники полиции и карета "скорой". Правоохранители выясняют причины и детали происшествия.
Сошедший с рельсов вагон задел одессита задней тележкой. Пострадавшего было решено госпитализировать.
В Одессе вагон трамвая устроил "дрифт" и сбил пешехода (фото: dumskaya.net)
В коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс" уточнили, что трамвай №5 в момент происшествия двигался в направлении автовокзала.
После инцидента на аварийном участке начали проводить восстановительные работы. Движение трамваев №5 и 28 было временно заблокировано в обе стороны.
Видео: в Одессе трамвай сошел с рельсов и сбил пешехода
Отметим, что инциденты с "дрифтом" трамваев случаются нередко. Так, например, в мае этого года в Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в столб на улице Леонтовича, в Киеве в тот же месяц общественный транспорт сходил с рельсов около рынка "Юность", а в 2019-м в Харькове "сбежавший" трамвай врезался в авто с ребенком, и в аварии тогда пострадала 41-летняя женщина вместе со своей 4-летней дочерью.