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В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в авто с ребенком (фото)

STYLERЖизнь    12.05.2019 - 22:31
В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в авто с ребенком (фото)
В Харькове трамвай въехал в машину с ребенком (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Харькове произошло ДТП с участием трамвая и авто

В Харькове случилось необычное ДТП. Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем. В аварии пострадала 41-летняя женщина вместе со своей 4-летней дочерью. Об этом сообщает полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.

Женщина вместе с ребенком получили травмы разной степени тяжести и их доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в авто с ребенком (фото)

В Харькове трамвай въехал в машину с ребенком (фото: facebook.com/police.kharkov)

Авария произошла сегодня, 12 мая, около 11:10 на перекрестке Московского проспекта и улицы Академика Павлова.

По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и столкнулся с красным автомобилем Toyota, в котором находилась женщина с ребенком.

В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в авто с ребенком (фото)

В Харькове трамвай въехал в машину с ребенком (фото: facebook.com/police.kharkov)

В данный момент работники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Пользователи сети также прокомментировали это ДТП.

  • Опять сошел с рельсов?
  • С них компенсацию не вытащить, сочувствую;
  • Если постараться, то компенсацию можно вытащить;
  • Возмещать ущерб сами они не стремятся.

Напомним, что популярный украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе, где записывает свой новый альбом. Жизнь молодому человеку спасло лишь то, что он был пристегнут и ехал на небольшой скорости.

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