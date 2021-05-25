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В Киеве трамвай сошел с рельс. Осложнено движение транспорта

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Киев, Вторник 25 мая 2021 11:53
В Киеве трамвай сошел с рельс. Осложнено движение транспорта Фото: движение трамваев в Киеве приостановлено (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве возле рынка "Юность" трамвай сошел с рельс. Движение трамваев временно приостановленно.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В результате ДТП никто не пострадал. Однако, движение транспорта осложнено.

Возле рынка Юность трамвай сошел с рельс. К счастью, никто не пострадал. Движение трамваев временно приостановленно.

Posted by Київ Оперативний on Tuesday, May 25, 2021

В пресс-службе "Киевпасстранс" сообщили, что в Киеве задерживается движение трамваев №8, 22, 29, 33К по улице Усенко - улице Хоткевича по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Напомним, на трассе Киев - Чоп во Львовской области произошла тройное ДТП. В результате аварии погибли два человека.

Кроме того, на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП с участием бетономешалки Mercedes. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось, что под Киевом водитель устроил сразу три ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Кроме того, он сбил полицейского.

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