В Одесі вагон трамвая зійшов з рейок під час руху транспорту і вдарив перехожого - молодий чоловік отримав травму голови, і потерпілому потрібна була медична допомога.

Про це 4 вересня передає місцеве видання " Думська ".

Інцидент стався пізно ввечері в п'ятницю на вулиці Старопортофранківській в районі перетину з Тираспольською.

На місце прибули співробітники поліції та карета "швидкої". Правоохоронці з'ясовують причини та деталі події.

Вагон, що зійшов з рейок, зачепив одесита заднім візком. Потерпілого було вирішено госпіталізувати.

В Одесі вагон трамвая влаштував "дріфт" і збив пішохода (фото: dumskaya.net)

У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" уточнили, що трамвай №5 в момент події рухався в напрямку автовокзалу.

Після інциденту на аварійній ділянці почали проводити відновлювальні роботи. Рух трамваїв №5 і 28 було тимчасово заблоковано в обидві сторони.

Відео: в Одесі трамвай зійшов з рейок і збив пішохода