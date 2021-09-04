В Одесі трамвай зійшов з рейок і збив пішохода
В Одесі вагон трамвая зійшов з рейок під час руху транспорту і вдарив перехожого - молодий чоловік отримав травму голови, і потерпілому потрібна була медична допомога.
Про це 4 вересня передає місцеве видання "Думська".
Інцидент стався пізно ввечері в п'ятницю на вулиці Старопортофранківській в районі перетину з Тираспольською.
На місце прибули співробітники поліції та карета "швидкої". Правоохоронці з'ясовують причини та деталі події.
Вагон, що зійшов з рейок, зачепив одесита заднім візком. Потерпілого було вирішено госпіталізувати.
В Одесі вагон трамвая влаштував "дріфт" і збив пішохода (фото: dumskaya.net)
У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" уточнили, що трамвай №5 в момент події рухався в напрямку автовокзалу.
Після інциденту на аварійній ділянці почали проводити відновлювальні роботи. Рух трамваїв №5 і 28 було тимчасово заблоковано в обидві сторони.
Відео: в Одесі трамвай зійшов з рейок і збив пішохода
Зазначимо, що інциденти з "дріфтом" трамваїв трапляються нерідко. Так, наприклад, у травні цього року в Одесі трамвай зійшов з рейок і врізався у стовб на вулиці Леонтовича, в Києві того ж місяця громадський транспорт сходив з рейок біля ринку "Юність", а в 2019-му у Харкові трамвай, що "втік", врізався в авто з дитиною, і в аварії тоді постраждала 41-річна жінка разом зі своєю 4-річною донькою.