В Одессе ресторан львовской сети попал в скандал из-за рисунков о "понаехавших"

Скандальные изображения в итоге решили заклеить. Тем более, что ресторан набрал много негативных отзывов в Google.

Арты в одесском ресторане "Реберня" (фото: facebook.com/Филипп Руссо)

Один из организаторов сети ресторанов "Реберня" Андрей Худо написал в Facebook, что они искренне любят Одессу, как и остальные украинские города.

Арт в одесском ресторане "Реберня" (фото: Telegram-канал "Х**вая Одесса")

"Каждая наша "Реберня" - это современный ресторан, который так же является галереей. И здесь украинские художники имеют возможность выставлять свои работы, в том числе на острые темы. Актуальное искусство никогда не бывает удобное и не требует к себе однозначного положительного отношения", - отметил Худо.

Арт в одесском ресторане "Реберня" (фото: facebook.com/akhudo)

В итоге часть экспозиции решили изменить.

Арт в одесском ресторане "Реберня" решили изменить (видео: YouTube)

Пользователи сети же отметили, что организаторы ресторана слишком быстро сдались.

Очень быстро вы сдались. Ваша потенциальная аудитория точно не оценит такую уступку местным ватникам. А местные ватники и так плюются на львовские заведения и не до вас спешат. Очень жаль. Вот прямо очень;

Прогнулись в угоду сепарам. Это как раз самое худшее, что могли сделать;

Жаль. Так потеряете лояльных клиентов, и не получите ватных

Вчера вдохновенно писала комментарии в гугле, столько людей вас поддержали, дали высокую оценку вашему заведению. Неужели не почувствовали поддержки и так просто прогнулись под прихоти ваты? Надеюсь, замена эти рисунки на еще более радикальные, потому что очень хочется верить, что есть сила духа и воли.

Скриншоты с Facebook

Одесская блогерша Ирина Медушевская похвалила "Реберню" за маркетинговый ход и предрекла ей высокую популярность.

"Я вчера весь день умирала со смеху, читая гневные посты и комменты за "Реберню" у нас в Одессе в Горсаду. Зачетный стеб и троллинг! Я как одесситка с чувством юмора заценила! А сумасшедших, рвущих на груди тельняшку, хочу успокоить…" - написала она.

Скриншот с Facebook

Позже она также опубликовала пост, в котором высказала свое разочарование из-за того, что рисунки решили заменить.

"Ну вот на тебе, прогнулась "Реберня", весь стеб убирают, за троллинг извиняются перед одесситами..." - отметила Медушевская.

Скриншот с Facebook