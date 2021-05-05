В Одесі ресторан львівської мережі потрапив у скандал через малюнки про "понаїхавших"

Скандальні зображення в підсумку вирішили заклеїти. Тим більше, що ресторан набрав багато негативних відгуків в Google.

Арти в одеському ресторані "Реберня" (фото: facebook.com/Філіп Руссо)

Один з організаторів мережі ресторанів "Реберня" Андрій Худо написав у Facebook, що вони щиро люблять Одесу, як і інші українські міста.

Арт в одеському ресторані "Реберня" (фото: Telegram-канал "Х**вая Одесса")

"Кожна наша "Реберня" - це сучасний ресторан, який так само є галереєю. І тут українські художники мають можливість виставляти свої роботи, в тому числі на гострі теми. Актуальне мистецтво ніколи не буває зручне і не вимагає до себе однозначного позитивного ставлення", - зазначив Худо.

Арт в одеському ресторані" Реберня" (фото: facebook.com/akhudo)

У підсумку частину експозиції вирішили змінити.

Арт в одеському ресторані "Реберня" вирішили змінити (відео: YouTube)

Користувачі Мережі зазначили, що організатори ресторану занадто швидко здалися.

Дуже швидко ви здалися. Ваша потенційна аудиторія точно не оцінить таку поступку місцевим ватникам. А місцеві ватники і так плюються на львівські заклади і не до вас поспішають. Дуже шкода. Ось прямо дуже;

Прогнулися на догоду сєпарам. Це якраз найгірше, що могли зробити;

Шкода. Так втратите лояльних клієнтів, і не отримаєте ватних

Вчора натхненно писала коментарі в гуглі, стільки людей вас підтримали, дали високу оцінку вашому закладу. Невже не відчули підтримки і так просто прогнулися під примхи вати? Сподіваюся, заміна ці малюнки на ще більш радикальні, тому що дуже хочеться вірити, що є сила духу і волі.

Скріншоти з Facebook

Одеська блогерка Ірина Медушевська похвалила "Реберню" за маркетинговий хід і передрекла їй високу популярність.

"Я вчора весь день вмирала зі сміху, читаючи гнівні пости і коменти за "Реберню" у нас в Одесі в Міськсаду. Заліковий стьоб і тролінг! Я як одеситка з почуттям гумору зацінила! А божевільних, що рвуть на грудях тільняшку, хочу заспокоїти ... " - написала вона.

Скріншот з Facebook

Пізніше вона також опублікувала пост, в якому висловила своє розчарування через те, що малюнки вирішили замінити.

"Ну ось на тобі, прогнулася "Реберня", весь стьоб прибирають, за тролінг вибачаються перед одеситами..."- зазначила Медушевська.

Скріншот з Facebook