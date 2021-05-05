В Одесі ресторан львівської мережі потрапив у скандал через малюнки про "понаїхавших"

Львівська мережа ресторанів "Реберня" відкрила свій заклад в Одесі і потрапила у скандал через малюнки, на яких зображені Дюк з написом: "Понаїхали", Катерина Друга з валізою і покажчиком на Ростов. Деяких місцевих жителів це образило. Інші ж навпаки назвали проявом оригінального почуття гумору.
Про це повідомляє місцевий "7 канал".
Скандальні зображення в підсумку вирішили заклеїти. Тим більше, що ресторан набрав багато негативних відгуків в Google.
Арти в одеському ресторані "Реберня" (фото: facebook.com/Філіп Руссо)
Один з організаторів мережі ресторанів "Реберня" Андрій Худо написав у Facebook, що вони щиро люблять Одесу, як і інші українські міста.
Арт в одеському ресторані "Реберня" (фото: Telegram-канал "Х**вая Одесса")
"Кожна наша "Реберня" - це сучасний ресторан, який так само є галереєю. І тут українські художники мають можливість виставляти свої роботи, в тому числі на гострі теми. Актуальне мистецтво ніколи не буває зручне і не вимагає до себе однозначного позитивного ставлення", - зазначив Худо.
Арт в одеському ресторані" Реберня" (фото: facebook.com/akhudo)
У підсумку частину експозиції вирішили змінити.
Арт в одеському ресторані "Реберня" вирішили змінити (відео: YouTube)
Користувачі Мережі зазначили, що організатори ресторану занадто швидко здалися.
Одеська блогерка Ірина Медушевська похвалила "Реберню" за маркетинговий хід і передрекла їй високу популярність.
"Я вчора весь день вмирала зі сміху, читаючи гнівні пости і коменти за "Реберню" у нас в Одесі в Міськсаду. Заліковий стьоб і тролінг! Я як одеситка з почуттям гумору зацінила! А божевільних, що рвуть на грудях тільняшку, хочу заспокоїти ... " - написала вона.
Скріншот з Facebook
Пізніше вона також опублікувала пост, в якому висловила своє розчарування через те, що малюнки вирішили замінити.
"Ну ось на тобі, прогнулася "Реберня", весь стьоб прибирають, за тролінг вибачаються перед одеситами..."- зазначила Медушевська.
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