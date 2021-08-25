В Одессе ребенок получил ожоги из-за знаменитой скульптуры: малыша забрала "скорая"

По словам Виктории Викулевской, ее сын вырвался из рук бабушки, когда они находились в Горсаду возле знаменитого памятника "Одесское время", и побежал к фигурке собачки и других персонажей на этой композиции, сделанных из бронзы.

Внезапно мальчик оступился и упал на четвереньки как раз на металлическое основание скульптуры.

Бронзовые скульптуры и металлическое основание памятника "Одесское время" сильно нагреваются на солнце (фото: hotelribas.com)

"В итоге ожоги на всех 4 конечностях второй степени. Пришлось вызвать "скорую"", - пишет женщина.

Травмы у мальчика на пальцах рук и ладонях и около коленок она показала на фото. Снимки можно посмотреть по этой ссылке.

Одесситка предупредила всех родителей, которые собираются прогуливаться возле этого памятника, чтобы были осторожнее, иначе ситуация может повториться.

"Берегите себя и своих родных!" - резюмировала женщина.