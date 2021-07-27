В Кременчуге ребенок получил травму позвоночника в парке развлечений: малышка в тяжелом состоянии

В Кременчуге 12-летняя девочка получила травму позвоночника и шеи в местном парке развлечений. Ребенок прыгал на батуте вечером в понедельник, 26 июля, в парке "Приднепровский".

Как сообщает " Кременчугская газета ", на место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и девочку оперативно доставили в детскую городскую больницу.

Медики травматологического отделения диагностировали у ребенка травму шеи, ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника и компрессионный перелом тела. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

Причиной падения ребенка могла стать неустойчивая конструкция развлечения или нарушение правил безопасности.

Какие батуты безопасные

Батут должен стоять на ровной поверхности, на расстоянии 2,5-3 метров от деревьев, проводов и других конструкций

Если в комплекте с батутом нет специальной защитной сетки, то ее нужно приобрести и установить отдельно. Это минимизирует риск падения и травмирования.

На батуте одновременно может прыгать только один человек, прыжки сразу нескольких детей одновременно повышают риск падения и травм.

Во время прыжка нужно находится в центре батута и не пытаться повторять трюки из интернета.

Нельзя прыгать на батуте после дождя, так как поверхность будет скользкой и опасной.

На батут не стоит допускать детей до 3 лет. А детей более старшего возраста – нельзя оставлять без присмотра.

Кто ответит за травму ребенка в парке развлечений

Если батут не был тщательно закреплен или установлен с нарушением требований безопасности, то за травму ребенка будет отвечать владелец этого развлечения.

Юристы рекомендуют определить родителям владельца территории, где стоят неисправные игровые элементы, а также владельца данного развлечения.