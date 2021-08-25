В Одесі дитина отримала опіки через знамениту скульптуру: малюка забрала "швидка"

За словами Вікторії Вікулевської, її син вирвався з рук бабусі, коли вони перебували в Міськсаду біля знаменитого пам'ятника "Одеський час", і побіг до фігурки собачки та інших персонажів на цій композиції, зроблених з бронзи.

Раптово хлопчик оступився і впав на карачки якраз на металеву основу скульптури.

Бронзові скульптури та металева основа пам'ятника "Одеський час" сильно нагріваються на сонці (фото: hotelribas.com)

"У підсумку опіки на всіх 4 кінцівках другого ступеня. Довелося викликати "швидку"", - пише жінка.

Травми у хлопчика на пальцях рук і долонях і біля колін вона показала на фото. Знімки можна подивитися за цим посиланням.

Одеситка попередила всіх батьків, які збираються прогулюватися біля цього пам'ятника, щоб були обережнішими, інакше ситуація може повторитися.

"Бережіть себе та своїх рідних!" - резюмувала жінка.