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В Одесі дитина отримала опіки через знамениту скульптуру: малюка забрала "швидка"

Автор: Володимир Костирін

В Одесі маленький хлопчик сильно обпікся об метал скульптурної композиції в Міському саду, який на відкритому сонці в спекотну погоду дуже нагрівся. Постраждалого малюка на "швидкій допомозі" відвезли до лікарні, де медики діагностували у дитини опіки 2-го ступеня.

Про інцидент розповіла мама хлопчика у своєму Facebook.

За словами Вікторії Вікулевської, її син вирвався з рук бабусі, коли вони перебували в Міськсаду біля знаменитого пам'ятника "Одеський час", і побіг до фігурки собачки та інших персонажів на цій композиції, зроблених з бронзи.

Раптово хлопчик оступився і впав на карачки якраз на металеву основу скульптури.

Бронзові скульптури та металева основа пам'ятника "Одеський час" сильно нагріваються на сонці (фото: hotelribas.com)

"У підсумку опіки на всіх 4 кінцівках другого ступеня. Довелося викликати "швидку"", - пише жінка.

Травми у хлопчика на пальцях рук і долонях і біля колін вона показала на фото. Знімки можна подивитися за цим посиланням.

Одеситка попередила всіх батьків, які збираються прогулюватися біля цього пам'ятника, щоб були обережнішими, інакше ситуація може повторитися.

"Бережіть себе та своїх рідних!" - резюмувала жінка.

Раніше повідомлялося, що в Кременчуці дитина отримала травму хребта в парку розваг.

Також ми писали про те, що нещодавно у Львові мати спалила немовляті рот препаратом, який порадив педіатр.

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Одеса