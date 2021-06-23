Не было живого места во рту: во Львове мать едва не угробила ребенка из-за совета педиатра

Во Львове мать сожгла младенцу рот препаратом, который посоветовал педиатр. Врачи в больнице ОХМАДТЕТ не сразу поняли причину жутких ран во рту у малыша. Они едва успели спасти ребенка и уже хотели закрыть больницу на карантин.

В пятницу после обеда в клиническое отделение раннего детства (для малышей до 3 лет) привезли 1-месячного малыша. Врачи были шокированы состоянием младенца, так как в его ротике не было живого места и там была одна сплошная рана с налетом. Ребенок даже плакать не мог, так как осип.

К малышу немедленно вызвали инфекционистов и начали готовиться к закрытию отделения из-за подозрения на дифтерию. Одновременно с этим сразу две бригады медиков оказывали ребенку помощь.

"Педиатры обследовали ребенка вдоль и поперек, маму расспрашивали долго и внимательно, но все равно было непонятно, что произошло. Главный подозреваемый - "дифтерия". А это значит, что больницу закрывают на карантин. От бессилья заведующая отделением Оксана Короляк обратила внимание на что-то зеленое на столе: "Что это такое?" – спросила она маму, показывая на пустышку", - говорится в сообщении.

Оказалось, что местный педиатр посоветовал маме капать зеленкой на соску-пустышку от молочницы. Мама выполняла рекомендацию врача и сожгла ребенку слизистую во рту.

Малышу оказали помощь и полечили жуткие ожоги в ротике. А с мамы взяли обещание больше так не экспериментировать с собственным ребенком.